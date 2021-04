Barbara Kurdej-Szatan zachwyca się kobiecym ciałem. "Mamy tę moc"

Aktorka jakiś czas temu razem z mężem i dziećmi wyjechała na wakacje do Zanzibaru. Kurdej-Szatan musiała zmierzyć się z hejtem, ponieważ internauci wytykali jej lekkomyślność w czasie pandemii. Aktorka przyznała niedawno, że od pewnego czasu w sieci pojawia się coraz więcej trolli, którzy czepiają się praktycznie wszystkiego.

Aktorka zachwycona zmianami

Od czasu narodzin Henia, Barbara Kurdej-Szatan coraz częściej opowiada o swojej codzienności z dwójką dzieci. Niedawno wyjawiła nawet, że bywa ciężko z powodu wyjazdu jej męża Rafała Szatana do Łodzi na próby do nowego musicalu. Gwiazda „M jak Miłość” krok po kroku przeprowadziła swoich fanów po trudach zwykłego życia.

Choć aktorka zapowiadała, że nie zamierza zbyt często pokazywać młodszego dziecka, nie do końca spełniła swoją obietnicę. Kilkumiesięczny Henio na dobre zagościł na Instagramie ku uciesze wielu wielbicieli Kurdej-Szatan. Aktorka w swoich wpisach zaznaczyła także, że mimo obowiązków rodzinnych, nie zrezygnuje z życia zawodowego. Zamknięte kina i teatry nie zrażają jej, ponieważ cały czas zajmuje się nagrywaniem różnego rodzaju reklam.

W ostatnim czasie gwiazda pokazała się na Instagramie w swetrze, w którym chodziła w czasie ostatniej ciąży. Aktorka nie ukrywała zachwytów nad kobiecym ciałem: "Kobiety - mamy tę MOC. To właściwie niesamowite jak nasze ciało potrafi się zmieniać w zaledwie parę miesięcy... Była Fiona, nie ma Fiony" - czytamy pod postem.

Niedługo po opublikowaniu zdjęcia zaczęły pojawiać się komentarze od fanów: "Była Fiona - jest Henio", "Jesteś piękna. Po prostu! Wspaniała", "Sweter też zasłużył na brawa", 'Moim zdaniem to też zasługa dobrych genów", "Dokładnie, to magiaaaaa, tylko my kobiety mamy taką moc", "Pani Basiu jest Pani motywacja dla wielu kobiet".