Pocieszona Monika Zamachowska. Prezenterka skupiła się na pracy

Wydawało się, że trzecie małżeństwo Moniki Zamachowskiej jest idealne i dopasowane. Mówiło się nawet, że w końcu po nieudanych związkach dziennikarka i aktor nareszcie odnaleźli szczęście. Natomiast, kiedy wieść o nadchodzącym rozwodzie Zamachowskich okazała się prawdą, co bardziej wścibscy uważali, że jest to kara za to, że rozbili swoje wcześniejsze małżeństwa.