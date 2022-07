Barbara Kwiatkowska-Lass była żoną Romana Polańskiego. Rzuciła go dla znanego aktora

Po ślubie chciał wprowadzić żonę do świata wielkiego kina, negocjował warunki jej ról. Aktorka zagrała wtedy w takich filmach jak "Tysięczne okno" z Jeanem-Louisem Trintignantem czy "Co za radość żyć" z Alainem Delonem. Zaczęto nazywać ją "polską Brigitte Bardot". Zmieniła wtedy też nazwisko na Kwiatkowska-Lass. "Na początku nigdy się z Romanem nie nudziłam. Bardzo o mnie zabiegał. Wszedł w moje życie i był w nim wszechobecny. Nie do usunięcia. Potrafił mnie przekonać, że jest mi po prostu jak powietrze niezbędny do dalszego życia" - mówiła po latach.