Elżbieta Góralczyk zagrała Anulę w "Wojnie domowej". Miała ciężkie życie

W staraniach do roli Góralczyk zdeklasowała konkurencję. Jak wspomina po latach, w wywiadzie dla "Faktu" w 2004 roku, kluczem do wygranej był skromny strój, którym wyróżniała się na tle innych. To wywoływało złość przegranych. Kandydatki, które przegrały, wysyłały do niej listy, w których pisały, że jest "gruba, brzydka, ma brzydkie zęby i jest wodogłowiem". Młoda aktorka mocno przejmowała się tymi uwagami.