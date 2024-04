Bartłomiej - znaczenie imienia, zdrobnienia, pochodzenie, imieniny

W Polsce imię Bartłomiej jest znane i nadawane, choć nie należy do najpopularniejszych. Jego obecność w kalendarzu liturgicznym przypada 24 sierpnia, co stanowi okazję do świętowania imienin. Znaczenie imienia można wiązać z cechami takimi jak siła, wytrwałość i zdolność do ciężkiej pracy, co często przypisuje się osobom noszącym to imię. Dodatkowo, Bartłomiej jest postrzegany jako imię nadające pewnego rodzaju szlachetność i powagę, co może wpływać na postrzeganie jego nosicieli.