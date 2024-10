Baw się stylem, baw się (modną) formą

Płatna współpraca z marką Apart.pl

Jesienne stylizacje na cebulkę zachęcają do eksperymentowania z formą. Można łączyć kolory, faktury i ubrania z różnych rejestrów stylistycznych – tak samo warto pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa z dobieraniem biżuterii. W końcu moda to przede wszystkim dobra zabawa i sposób na wyrażanie siebie. Co więcej, tegoroczne jesienne jubilerskie trendy sprzyjają tworzeniu nietuzinkowych połączeń i kreatywnym eksperymentom z formami, kruszcami i wzorami.

Naszyjniki kaskadowe

Dlaczego nosić tylko jeden naszyjnik, skoro można ozdobić dekolt całą kompozycją? Kaskadowo zakładane naszyjniki wciąż cieszą się dużą popularnością, a do tego – pozwalają na interesujące łączenie wzorów, motywów, kruszców i kamieni. Są wyrazem modowego maksymalizmu i świetnie wyglądają zarówno do przylegających do ciała swetrów z golfem, jak i bluzek z głębokim dekoltem. Przypadną do gustu przede wszystkim kobietom, które nie boją się stylistycznych eksperymentów, a garderobę traktują jako pole do kreatywnej zabawy.

Perły w duecie z łańcuchami o dużych ogniwach czy zestawy zawieszek opowiadające osobistą historię – możliwości są praktycznie nieograniczone. Kaskadowy sposób noszenia naszyjników to fantastyczny sposób na bawienie się formą i znaczeniem biżuterii, tworzenie personalizowanych kompozycji i zmienianie ich, gdy tylko przyjdzie na to ochota.

Zapożyczenia z męskiej szafy

Przed wiekami kobiety fantazjowały o noszeniu spodni zapewniających wygodę i swobodę ruchów, a także będących symbolem niezależności i siły. Dziś nikogo nie dziwią już zapożyczenia z męskiej szafy w kobiecej garderobie – w modzie są zarówno damskie garnitury, jak i buty w typie oksfordów czy jedno- lub dwurzędowe kamizelki. Nietuzinkowy efekt można osiągnąć również, sięgając po… męską biżuterię. Świetnym dodatkiem do jesiennych stylizacji staną się zarówno masywne sygnety (będące intrygującą alternatywą dla wciąż modnych dużych pierścionków z kamieniami), jak i bransolety ze skóry, nawiązujące nieco do estetyki rockowej. Taka biżuteria jest wyrazista i nieco surowa, przez co może stworzyć intrygujący kontrast z miękkimi dzianinami czy eleganckim welurem.

Biżuteria vintage

Nie mamy wątpliwości, że historia mody kołem się toczy – to, co było modne kilka (a nawet kilkanaście czy kilkadziesiąt!) lat temu, zapewne w którymś momencie wróci do łask. Obecnie można zauważyć imponujący powrót trendów spod znaku vintage – dotyczy to również biżuterii. W wielkim stylu wracają kunsztownie zdobione naszyjniki, kolczyki i bransoletki – zachwycają misterną formą, połyskującymi kamieniami szlachetnymi i mnogością detali. Kojarzą się z klejnotami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie i biżuterią noszoną przez kobiety z wysoko postawionych rodów na wystawnych balach i bankietach. Tego typu dodatki można znaleźć m.in. w kolekcji Apart Vintage, która jest prawdziwym hołdem dla kunsztu dawnego jubilerstwa.

Wzory w stylu retro doskonale komponują się z typowo nowoczesną jesienną garderobą – oversize’owymi płaszczami, nonszalanckimi, szerokimi spodniami czy marynarkami z mocno zaznaczoną linią ramion. W końcu łączenie różnych estetyk pozwala na odkrywanie zupełnie nowych modowych obszarów i jeszcze pełniejsze wyrażanie swojej osobowości!

Pojedyncze kolczyki

Przyzwyczaiłyśmy się, że kolczyki stanowią nierozerwalną parę – nosimy je w zestawie, po jednym w każdym uchu. Tej jesieni warto jednak przełamać ten schemat i nonkonformistycznie wyjść poza utarte modowe ramy. W końcu pojedynczy kolczyk również może prezentować się bardzo efektownie, a do tego – kojarzy się z buntem i kontrkulturą, intryguje i świadczy o stałym poszukiwaniu nowych środków wyrazu. Strzałem w dziesiątkę okażą się pojedyncze, wyraziste kolczyki w wersji XXL. Mogą to być klasyczne koła lub szalenie w tym sezonie modne kolczyki łezki czy też ozdoby w nietypowych, geometrycznych lub organicznych kształtach. Noszone solo nie stracą na sile wyrazu. Wręcz przeciwnie – mocno przyciągną uwagę!

