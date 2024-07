Bawiła się na wieczorze panieńskim. Jej "poplamiona" sukienka to hit na lato

Od czasu, gdy Anna Bardowska pojawiła się w programie "Rolnik szuka żony", chętnie chwali się swoim codziennym życiem na Instagramie. To właśnie tam zdradziła, że niedawno bawiła się na wieczorze panieńskim. Jak się zaprezentowała? Sprawdźcie.

Piękna pogoda zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Często w plenerze organizowane są również imprezy, w tym także wieczory panieńskie. Anna Bardowska niedawno bawiła się właśnie na tego typu wydarzeniu. - To był świetny wieczór - zdradziła na Instagramie influencerka.

Influencerki oraz gwiazdy są zgodne – komplety to jeden z największych hitów tego lata. Najlepiej jest wybierać modele z naturalnych tkanin, takich jak len lub bawełna, dzięki czemu zapewnią nam także komfort podczas upalnych dni.

