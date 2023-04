Bazie będą świeże tygodniami. Wystarczy, że zrobisz to

Jak przygotować taki napar? Zagotuj szklankę wody albo mleka. Po zagotowaniu odstaw je na kilka minut, żeby ostygło. Do kubka wrzuć łyżkę zasuszonych bazi, po czym zalej je przestudzoną wodą lub mlekiem. Przykryj kubek talerzykiem i pozostaw do tak na 10 minut. Następnie, wyjmij bazie i wlej do mleka łyżeczkę miodu. Taki eliksir działa przeciwzapalnie i przeciwwirusowo. Można podawać go już rocznym dzieciom, ale w niewielkiej ilości — łyżeczka dziennie wystarczy.