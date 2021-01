Beata Szydło zmieniła styl. Zabrakło charakterystycznego elementu

Polityczka opublikowała nagranie ze sobą na Twitterze, gdzie jest bardzo aktywna. Widać, że nie nudzi się jako reprezentantka PiS-u w Europarlamancie. W ostatnim przemówieniu mówiła choćby o powszechnym dostępie do mieszkań, które zdaniem Szydło powinno być sprawą najważniejszą. – Nie ma godnego życia, jeżeli człowiek nie ma szansy na to, żeby mieć mieszkanie – przekonywała kolegów.

Beata Szydło – strój

Płomienna przemowa ekspremier nie była jedynym, co zwróciło uwagę internautów. Beata Szydło pokazała się bowiem w nowej odsłonie – zadawała szyku w granatowym zestawie marynarka-spodnie, do których dobrała przylegającą do ciała bladoróżową bluzkę z dekoltem w łódkę. Zabrakło jednak elementu, który był dotąd znakiem rozpoznawczym polityczki, a mianowicie broszki.