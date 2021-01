Bernie Sanders "wygrał" inaugurację Bidena. Zdjęcie jest viralem, ale skąd są te rękawiczki?

Bernie Sanders - rękawiczki

Odpowiedź ma dwa słowa: Jen Ellis. To nauczycielka drugiej klasy w w Essex Junction (Vermont). Uwielbia Berniego Sandersa, a także rękawiczki z jednym palcem. Ellis i jej partner zaczęli dziergać je kilka dobrych lat temu. Tną wełniane stare swetry i zszywają je w różnych kombinacjach na maszynie, którą dała im matka. Następnie wykładają je polarem wykonanym z plastiku pochodzącego z recyklingu. Robienie jednej pary zajmuje około godziny. Jen nie przekazała Berniemu rękawiczek osobiście. Wysłała mu je, kiedy stracił szansę na fotel prezydencki w 2016 r. Zrobiło się jej go szkoda.

– Pomyślałam, że pocieszę go tymi rękawiczkami – mówiła mediom. – Pamiętam noc, gdy je robiłam. Zastanawiałam się, czy nie jest to szalone posunięcie. Bo przecież nawet nie znam faceta, ale naprawdę chciałam podnieść senatora na duchu – dodała. Potem wrzuciła swoje dzieło do koperty i wysłała na adres organizatorów kampanii wyborczej Berniego. Przez kilka tygodni sprawdzała, czy ich nie założył. Czas mijał. Kobieta zapomniała o całej sprawie. Aż do inauguracji Joe Bidena.