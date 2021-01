Mąż Kamali Harris założył konto na Twitterze. Jest Drugim Gentlemanem

Zwykle słyszymy, że to kobieta poświęca się dla mężczyzny i że to jego ambicje są na pierwszym miejscu. Całkowicie inne podejście do ról w związku ma Joe i Jill Biden, a także Kamala Harris i Douglas Emhoff. Pierwsza i druga para Stanów Zjednoczonych. Jak doskonale wiemy, dr Biden nie zrezygnuje z pracy na uczelni, choć na czas kampanii wzięła sobie wolne (pierwszy raz od 1981 r.!). To było dla niej oczywiste, podobnie jak dla męża Kamali Harris, który odszedł z kancelarii prawnej, by towarzyszyć ukochanej kobiecie.