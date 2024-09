Piękna przez cały rok. Przyciągnie wzrok sąsiada

Hebe, czyli Veronica x franciscana, to niezwykle wszechstronna roślina ogrodowa. Chociaż w Polsce nie jest jeszcze tak popularna jak inne krzewy ozdobne, to jej liczne zalety sprawiają, że coraz więcej osób decyduje się na jej uprawę. Co sprawia, że warto poświęcić jej miejsce w swoim ogrodzie lub na tarasie?