Bezkompromisowa Florence Pugh. Na wieczór wybrała prześwitujący zestaw

Aktorka ubrana od stóp do głów w Valentino maszerowała ulicami Paryża w zestawie z prześwitującego materiału, który zdobiły cekinowe wzory. Komplet składał się z bardzo krótkiego topu z długimi rękawami i kołnierzykiem oraz spódnicy sięgającej do ziemi. Pugh zdecydowała się na mocniejszy makijaż oraz fryzurę w stylu wet look. Trzeba przyznać, że wyglądała rewelacyjnie.