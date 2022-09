Florence Pugh w zjawiskowej kreacji na festiwalu w Wenecji. Uwagę przyciągają też buty

Aktorka nominowana do Oscara za "Małe kobietki" zaprezentowała się w sukni domu mody Valentino. To kreacja, która bazuje na gorsetowym body, jednak wrażenie robi dzięki czarnemu tiulowi z przyszytymi tysiącami cekinów. To właśnie ten błyszczący materiał stworzył bufiaste rękawy i dół sukienki. Aktorka dobrała do tego srebrną biżuterię oraz czarne szpilki z kokardami i piórami na wysokości kostek. Całość prezentuje się absolutnie zjawiskowo.