Białe, bielsze, śnieżno-białe. Czy wiesz jak dbać o białe biustonosze?

Nie wyrzucaj białej bielizny, jeśli stała się szarawa albo lekko beżowa. Istnieją tanie, łatwo dostępne oraz proste sposoby, które pomogą odzyskać nieskazitelną barwę ulubionego biustonosza.

Elegancka bielizna w jasnych kolorach

Klasycznym kolorem bielizny, po który sięgamy najczęściej, jest biel albo bardzo jasne odcienie beżu. W sklepach panuje w kwestii kolorów bielizny istne szaleństwo, jednak to modele w szlachetnej bieli dla wielu osób będą najbardziej eleganckie. Aby bielizna zachowała czystą barwę, trzeba prać ją ręcznie. Jeśli jednak dojdzie do tego, że stanie się szarawa, można ją uratować w tani i prosty sposób.

Pierwsze, co przychodzi na myśl, kiedy biały stanik szarzeje, to wymiana na nowy albo wykorzystanie chemicznych wybielaczy, które czasem niszczą ubrania, zwłaszcza te delikatne. Są jednak preparaty do bielizny i koronek odświeżające ich biel. Najprościej kupić je w internecie. Tę metodę wybierz, jeśli brak ci czasu i chęci do ręcznego prania bielizny i do jej czyszczenia używasz pralki. Ciekawą i mało znana metodą wybielenia i zapobiegania szarzeniu są... skorupki jajka. Włóż je do przepuszczalnego woreczka, mocno zawiąż i włóż z ubraniami do pralki. Zadziałają jak chusteczki absorbujące kolor i delikatnie wybielą bieliznę.

Domowe metody babć

Skuteczne i mało obecnie znane sposoby na wybielanie miały nasze babcie. Roztwór wody, soli oraz sody oczyszczonej to jeden z tanich i najpowszechniejszych sposobów na czystą biel bielizny czy pościeli sprzed ery chemicznych wybielaczy goszczących w każdym domu. To proste. Dodaj do ciepłej wody 3 łyżki sody, 2 łyżki soli i nieco proszku do prania i namocz bieliznę na ok. 30 minut. Po tym wypierz albo dokładnie wypłucz stanik, który po wyschnięciu będzie znacznie bielszy. Można w ten sposób "odratować" ulubiony model, który nie stracił fasonu, ale brzydko ściemniał. Podobnie zadziała ocet winny i sok z cytryny, jeśli zmieszasz je z wodą w odpowiedniej proporcji. Mało popularna metoda to też moczenie np. białej koszuli w... zsiadłym mleku przez kilka godzin. Tak, to też ma działanie wybielające.

Najlepiej bieliznę przez dłuższy czas wymoczyć, ale można ją też w odpowiednim roztworze wygotować przez kilka minut. To szybszy sposób, ale nie nadaje się do biustonoszy typu "full cup", koronkowych i z gąbczastym wypełnieniem. Wysoka temperatura może takie staniki odkształcać. Idealnie za to sprawdzi się w modelach materiałowych np. z trójczęściową miseczką, nieusztywnianych, braletkach i niektórych modelach sportowych. Informację o dopuszczalnej temperaturze prania i o tym, czy stanik może być prany w wysokiej temperaturze albo gotowany, znajdziesz na metce. Jeśli usuwasz materiałowe i papierowe metki zaraz po zakupie, pamiętaj, że możesz zrobić ich zdjęcie smartfonem i w razie potrzeby sięgnąć po wskazówki pielęgnacyjne.