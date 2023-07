Białe szorty w trzech odsłonach. Nie ma lepszych spodenek na lato

Białe spodenki to absolutny must have na lato. Obecnie na rynku dostępna jest cała masa modeli – różnorodność dotyczy zarówno fasonów, jak i materiałów. Ich największa zaleta: uniwersalność. Pasują bowiem niemal do wszystkiego. Sprawdź, jak noszą je polskie gwiazdy i zapoluj na wymarzoną parę, póki wakacje jeszcze trwają.