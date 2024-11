Biżuteria ślubna - jaki kolor wybrać?

Materiał sponsorowany przez Jubiler Sezam

Złota biżuteria ślubna - dla kogo?

Biżuteria ślubna wykonana ze złota to znakomity wybór dla Panien Młodych, które są posiadaczkami śniadej lub oliwkowej skóry. Ciepły odcień materiału znakomicie wydobywa jej naturalne piękno i podkreśla jej atuty. Ponadto tworzy bardzo zgrany duet zarówno z ciemnymi włosami, jak i tymi w tonacji naturalnego blondu.

Nie bez znaczenia jest także kolor Twojej kreacji. Jeśli zdecydowałaś się na model utrzymany w takich barwach jak m.in. ecru, beż czy kość słoniowa, wówczas złota biżuteria na ślub to strzał w dziesiątkę. Z jej pomocą bez trudu wydobędziesz ich ciepło i sprawisz, że całość stanie się spójna i elegancka.

Ponadto kieruj się także stylem swojej sukni ślubnej, jak i motywem przewodnim przyjęcia weselnego. W przypadku boho, złote kolczyki, naszyjnik czy bransoletka znakomicie wpiszą się w jego konwencję i sprawią, że kreacja pełna falban, koronek czy ażurowych zdobień nabierze wyrazistego charakteru. Złoto równie efektownie prezentuje się z klasycznymi fasonami sukien ślubnych, gdy chcesz postawić na nieśmiertelny minimalizm.

Srebrna biżuteria ślubna - kiedy na nią postawić?

Srebro jako dodatki do sukni ślubnej? Wbrew pozorom jest to bardzo dobre rozwiązanie dla wszystkich Panien Młodych, które wyróżniają się zarówno chłodnym typem urody, jak i zimnym. Będzie efektownie prezentować się na bladej skórze kobiet o jasnobrązowych kosmykach, ale równie wiele animuszu wprowadzi do looku tych, które mogą pochwalić się blond włosami i nieco ciemniejszą karnacją.

Ponadto, biżuteria na ślub wykonana ze srebra lub białego złota doskonale współgra z sukniami ślubnymi w kolorze śnieżnej bieli. Dzięki niej wydobędziesz z nich szlachetny charakter i sprawisz, że stylizacja będzie dopracowana w każdym calu. Srebro "lubi się" także z delikatnymi zdobieniami na sukni, w tym m.in. kryształkami Swarovskiego.

Biżuteria na ślub - perły i kamienie szlachetne

Biżuteria na ślub wcale nie musi być nudna i zachowawcza. Wręcz przeciwnie - możesz bawić się swoim wyglądem niezależnie od tego, czy postawiłaś na bogato zdobioną kreację, czy może zdecydowanie bliżej Ci do klasycznego minimalizmu.

Do obu wariantów znakomicie pasują perły, które nigdy nie wyjdą z mody. Kochały je już nasze babcie, a więc czas na to, abyś pokochała je również Ty. Doceń ich wyjątkowy kunszt i elegancję, która tworzy bardzo zgrany duet z suknią w stylu syrenki, księżniczki bądź też bezy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby założyć je także do sukni ślubnej w kształcie litery A.

A może wolisz kamienie szlachetne? Brylanty to oczywisty wybór z uwagi na ich uniwersalny charakter, jednak jeśli lubisz wyróżniać się z tłumu, możesz postawić na szmaragdy, szafiry, topazy czy rubiny. Kieruj się jednak zasadą "co za dużo, to niezdrowo" i zdecyduj się na jeden rodzaj kamieni. Dzięki temu modowa wpadka na swoim własnym ślubie Ci nie grozi.

