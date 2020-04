Blanka Lipińska jedzie nad morze. W podróż wybrała się w kurtce, która nie należy do niej

Blanka Lipińska bardzo chętnie dzieli się na swoim profilu na Instagramie różnymi wydarzeniami ze swojego życia. Tym razem na InstaStory postanowiła udokumentować swój wyjazd do Sopotu.

Autorka bestsellerów postawiła na szarą bluzę, luźnego koka, ciemne okulary oraz złotą biżuterię w postaci naszyjnika i wiszących kolczyków. Do tego dobrała skórzaną kurtkę nabitą ćwiekami.

"Dzień dobry moi Kochani to będzie piękny dzień. Lipińska zdążyła się wystroić, bo pilna sprawa wezwała mnie do Sopotu. Więc wsiadam skoro świt w samochód i pędzę do mojego domu. Zobaczę morze! Ha! Zobaczę morze, bo już można nad morze chodzić. Także życzę wam, aby każdy dzień był taką przygodą, jak ta jest dla mnie" – opowiadała fanom.