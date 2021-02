Blanka Lipińska ma dość komentarzy na temat swojego uzębienia. Mocne słowa celebrytki

Blanka Lipińska odniosła się do krytyki dotyczącej jej zębów

"Słuchajcie, właśnie dlatego u mnie na profilu są zablokowane komentarze, już prawie dwa lata, bo, osobiście, mam głęboko w poważaniu co sądzicie o moich zębach. To jest moje życie, moje zęby i one mi się mają podobać. A taka ilość kału, który się tam wylewa, jest po prostu zatrważająca. A najbardziej smuci mnie fakt, że ludzie nie mają swojego życia" – powiedziała w nagranym wideo celebrytka.

Lipińska dodała, że większość komentujących stanowią kobiety. Powiedziała też, że gdyby chciała, mogłaby zająć się komentowaniem ich wyglądu, co z pewnością byłoby bardzo bolesne. "To komentują kobiety. Super. Kobiety są w ogóle najgorsze. Kobieta kobiecie wilkiem. To jest prawda stara jak świat. […] Które wyglądają tak, że powiem wam tak, moje kochane: jak ja bym powiedziała, co o was myślę, to dopiero by wam się przykro zrobiło. Ale wiecie co, mam was generalnie gdzieś" – powiedziała.