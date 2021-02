Syn polityka zgwałcił 12-latkę. Ojciec: "Rodzice dziewczynek powinni lepiej ich pilnować"

Chilijski polityk wywołał skandal po tym, jak napisał w mediach społecznościowych, że za gwałt, którego dopuścił się jego syn, jest po części odpowiedzialna skrzywdzona dziewczyna oraz jej rodzice.

"Mimo swojego wieku mają ciała kobiet", "rodzice dziewczynek powinni lepiej ich pilnować", "to zawsze mężczyźni płacą cenę" – to sformułowania, których użył Ivan Roca we wpisie. Jego 33-letni syn jest oskarżony o gwałt na 12-latce i przebywa w areszcie.

Apel do rodziców nastolatek

Wpis polityka to miała być przestroga dla rodziców i ich nastoletnich córek. Roca napisał m.in., że często dziewczynki są już dojrzałe, mają ciała kobiet, a i tak mężczyzna współżyjący z nimi jest oskarżany o gwałt. "Nawet jeśli nieletnia zapewni, że było to za obopólną zgodą - prawo potępi to w taki sam sposób. Nie dawajcie im swobody - zero przebywania ze starszymi nastolatkami, zero wychodzenia w nocy" - napisał Ivan Roca na Facebooku.

Była wiceprezes UDI, do której należy Roca, Isabel Pla Jarufe zapewniła, że wypowiedzi jego są "nie do przyjęcia".

- Ponosi odpowiedzialność za swoje słowa jako urzędnik państwowy. Jego wypowiedzi są niedopuszczalne. Próbował uczynić ofiarę ze swojego 33-letniego syna, który zgwałcił 12-letnią dziewczynkę - powiedziała.

W zeszłym tygodniu Roca odniósł się do wpisu, zapewniając, że jego słowa zostały "wyrwane z kontekstu" przez grupy feministyczne. Zapewniał, że "nie chodziło mu o kontrolę, a o służenie radą i nakierowanie". - To co stało się mojemu synowi jest przykre. Dopiero co odwiedziłem go w areszcie - pełnego młodych mężczyzn, którzy zostali zatrzymani za obcowanie z małoletnimi bez myślenia o konsekwencjach - mówił w wywiadzie dla portalu Eldesconcierto Ivan Roca, cytowany przez polsatnews.pl.

