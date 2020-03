Blanka Lipińska odpowiedziała na komentarz Julii Wieniawy. Poszło o Barona

Niepotwierdzony romans Blanki Lipińskiej i Barona wywołuje wiele emocji. Julia Wieniawa życzyła byłemu partnerowi powodzenia w "niestandardowym castingu Blanki", Lipińska nie pozostała jej dłużna.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Blanka Lipińska chciałaby zaangażować Wieniawę do swojego filmu (ONS)

Julia Wieniawa i Aleksander Baron rozstali się zaledwie po kilku miesiącach związku. Teraz krążą pogłoski, że wokalista Afromental spotyka się z Blanką Lipińską. Wieniawa zabrała głos w tej sprawie. "Nie wiem. Może to jest jakiś taki nowy, niestandardowy casting Blanki do jej nowego filmu" – powiedziała reporterce Jastrząb Post i dodała: "Alek, powodzenia".

Blanka Lipińska odpowiedziała Julii Wieniawie Blanka Lipińska nie pozostała dłużna młodej aktorce. W rozmowie z tym samym serwisem opowiedziała na temat castingów do jej filmów i wyraźnie zaznaczyła, że były partner Wieniawy nie stara się o rolę w drugiej części "365 dni".

– Julia skomentowała to tak, jak ona to zna. Jeżeli ona w ten sposób przechodzi castingi, to ja to pozostawię bez komentarza – powiedziała autorka bestsellera "365 dni" i wyjaśniła, że na jej castingach jest przynajmniej 10 osób i odpowiedzialna za procedury agencja. Ona natomiast przebywa w oddzielnym pomieszczeniu, w którym ogląda transmisję na żywo z castingu.

– A jeżeli coś mi się nie zgadza, to wparowuję przez te drzwi, czym zaskakuję zawsze aktora, mówię, co mam do powiedzenia i wychodzę. Tak więc odbywa się to u nas bardzo profesjonalnie – podsumowała.

Lipińska również przyznała, że chętnie zaangażowałaby Julię Wieniawę w swoją kolejną produkcję. Jednak wszystkie role ma już obsadzone.

– Julia to jest piękna dziewczyna. Widziałabym ją w swoim filmie. Tylko w moim jest bardzo mało ról i wszystkie role żeńskie są obsadzone. Ja dopiero jak zaczęłam kręcić filmy, szukać aktorów, to dopiero wtedy się okazało, że trochę mamy tam ubogo. Tak więc następną książkę, którą napiszę, albo scenariusz filmowy, to na pewno będzie więcej kobiet. To mogę obiecać. Wtedy Julkę Wieniawę zaproszę do współpracy i pokażę jej, jak wyglądają castingi – podkreśliła.

Zobacz także: Siłaczki odc. 6. Cykl Klaudii Stabach. Dajemy kobietom wsparcie, na jakie zasługują