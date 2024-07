Błędy w depilacji okolic intymnych. Też je popełniasz?

Depilacja okolic intymnych jest kwestią indywidualną. Wiele kobiet przeprowadza ów zabieg, gdy nadchodzi sezon urlopowy. Część decyduje się na wizytę u kosmetyczki, ale wiele z nich samodzielnie radzi sobie z tą czynnością.

Skóra w okolicach bikini jest bardzo delikatna i wrażliwa na wszelkie podrażnienia. Biorąc się za depilację, należy unikać kilku czynności, które mogą podrażnić naszą skórę. O tym, jak zabrać się właściwie za pozbywanie się owłosienia w okolicach intymnych, opowiadała dermatolożka dr Jinah Yoo.

Uważaj, aby nie popełniać tych błędów. Inaczej skończysz z podrażnieniami

Pierwsze, co należy zrobić, zanim sięgniemy po depilator czy maszynkę, to dokładne zwilżenie skóry i włosków. Jak zauważa w rozmowie z "The Sun" dermatolożka dr Jinah Yoo idealnie, jeżeli przed depilacją zaplanujemy sobie dłuższą kąpiel, w trakcie której nasza skóra odpowiednio się zmiękczy.

Ekspertka radzi też, aby do depilacji okolic intymnych posiadać osobną maszynkę. Kolejną sprawą jest samo prowadzenie golarki - aby uniknąć wrastających włosków i problemów skórnych, wykonujemy ruch zgodnie z kierunkiem wzrostu włosa. Ostrze kierujmy w dół, nie w górę - tak ryzyko podrażnień spadnie.

Kiedy depilujemy miejsca intymne, pamiętajmy o dezynfekcji i dokładnym wyczyszczeniu golarki. W przypadku używania produktu z wymiennymi ostrzami - przy regularnym goleniu po nowe sięgamy co 1-2 tygodnie.

Przed depilacją bardzo często zapominamy o złuszczaniu skóry - to duży błąd, zwłaszcza przy tendencji do wrastających włosków. Peeling sprawie, że będą one bardziej uniesione do góry, co ułatwi maszynce pracę. Przy wrastających włoskach nigdy nie wykonujmy depilacji na sucho. Po tak przeprowadzonym zabiegu czekają nas zacięcia oraz bolesne podrażnienia skóry.

Jeszcze przed depilacją, jeśli nasze włoski są dość długie, nie obawiajmy się ich przyciąć. W innym razie będziesz musiała wykonać kilka ruchów maszynką, co może poskutkować pojawieniem się licznych krostek.

Właściwa pielęgnacja po depilacji

Po depilacji bardzo ważne jest właściwe zadbanie o skórę. Sięgajmy po kremy i balsamy nawilżające, ale te bezzapachowe, delikatne, przeznaczone do stosowania na konkretne obszary skóry. Zwróćmy też uwagę, jaką bieliznę zakładamy od razu po goleniu. Zamiast tej obcisłej, koronkowej, postawmy na miękką bawełnę.

