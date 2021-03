Blue Ivy Carter otrzymała nagrodę Grammy. 9-latka jest jedną z najmłodszych osób nagrodzonych Muzycznym Oscarem

Grammy 2021. Blue Ivy Carter otrzymała nagrodę

Podczas gali wybrano m.in. najlepszy teledysk. Statuetki powędrowały do twórców klipu "Brown Skin Girl" oraz biorących w nim udział aktorów, tancerzy i piosenkarzy, w tym do 9-letniej Blue Ivy Carter oraz do artysty z Nigerii, WizKid.