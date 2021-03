Córka Ani Starmach przytula się do brzuszka. Jagienka czeka na rodzeństwo

Urocze zdjęcie małej Jagny

Podobnie jak w przypadku pierwszej ciąży, tak i teraz Starmach długo trzymała informację o swoim stanie dla siebie. Nosiła luźniejsze ubrania, pozowała do zdjęć w taki sposób, aby nie było widać brzuszka. W końcu wyjawiła na początku grudnia wspaniałą nowinę, potwierdzając tym samym wcześniejsze domysły.

Kucharka i jurorka zdecydowała się na opublikowanie mini sesji. Na każdym z trzech zdjęć Starmach pozuje w szerokiej białej koszulce z napisem "MOM", a na nogach ma wygodne legginsy. Jednak najwięcej uwagi przykuwa Jagna, która "wspina się" po mamie – na drugim ujęciu dziewczynka tuli się do brzuszka. Trudno obojętnie przejść przy tak słodkim widoku.

W komentarzach można znaleźć same zachwyty nad tą spontaniczną sesją: "Najpiękniejsze to są właśnie takie poranki. Piękna domowa sesja", "A gdzie brzuch? Mama - córka najlepsze połączenie", "Macierzyństwo jest piękne", "Super luz i o to chodzi", "Jagna, bardzo pro ten pies z głową".