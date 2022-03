Bez wahania przyjęli uchodźców. "Jedna z najlepszych rzeczy, jaką zrobiliśmy w życiu"

"Stałam kilka godzin, a wraz ze mną tłum ludzi z Polski"

Kamila również zarejestrowała się na grupie na Facebooku, która skupia ludzi oferujących nocleg uchodźcom. – Wypełniłam formularz na grupie "Grupa Zasoby schronienie – pomoc dla osób z Ukrainy" i czekałam. Po chwili postanowiłam udać się bezpośrednio na Dworzec Zachodni, bo pojawił się apel, by to kobiety przywitały Ukrainki. Chodziło o to, aby uchodźczynie z dziećmi poczuły się bezpiecznie. To było spontaniczne działanie i zarazem oczywiste z perspektywy mojej, ale też męża i dwójki dzieci – tłumaczy Kamila.