Bolesław Piecha spytany o szczepienia przeciw COVID-19 dla kobiet w ciąży. "Nie chcę rekomendować"

Gościem środowego „Newsroomu” był Bolesław Piecha, wiceminister zdrowia (PiS), lekarz ginekolog. Został spytany m.in. o to, czy kobiety w ciąży i karmiące powinny się szczepić przeciwko COVID-19. Piecha uznał jednak, że nie jest wystarczająco kompetentny, by zalecać szczepienia takim kobietom. – Jestem za „cienki”, by to rekomendować. O tym, czy kobiety w ciąży i karmiące powinny się szczepić przeciwko COVID-19, decydują dziś poważne instytucje. Wolałbym, żeby te sprawy oddać w ręce zespołów fachowców i ekspertów. To zbyt duże ryzyko, ja nie czuję się na siłach, by to rekomendować – mówił Piecha.

