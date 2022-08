Brad Pitt tęskni za córką. "Często wspomina, jak źle się czuje"

Brad Pitt walczy o dzieci. Ma żałować straconego czasu

Jak czytamy w "Woman’s Day", opiekę nad dziećmi sprawuje obecnie Angelina Jolie. Aktor jest zdeterminowany, aby wywalczyć prawo do opieki, jednak zdaje sobie sprawę, że to może nie być proste. "Brad akceptuje fakt, że żaden sędzia nie zmieni życia nastoletnich dzieciaków. Podejrzewa, że właśnie dlatego Angelina przeciąga to wszystko – żeby zabrać mu czas z dziećmi, który nigdy nie wróci" - komentuje przyjaciel autora w magazynie.