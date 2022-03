Córka Angeliny Jolie zagroziła jej ucieczką z domu. Chce częściej spotykać się z ojcem

"Ma dość podróżowania między mamą, tatą i nianiami, jak to robiła przez ostatnie pięć lat, i po prostu chce go lepiej poznać. Viv ma prawie 14 lat i uważa, że jej życzenia powinny być brane pod uwagę" – podał informator Woman’s Day. Vivienne w momencie rozstania swoich rodziców miała zaledwie osiem lat i nie do końca rozumie, w przeciwieństwie do starszego rodzeństwa, co między nimi zaszło. Angelina Jolie i Brad Pitt zdecydowali się jednak dla dobra dzieci na zamieszkanie blisko siebie.