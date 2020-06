WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne bronzer + 2 makijażuroda oprac. Karolina Błaszkiewicz 4 godziny temu Bronzery. Przegląd kosmetyków, które podkreślą twoją skórę Bronzery od lat nie wychodzą z mody. To dla wielu kobiet urodowy must have i dzięki bogatej ofercie sklepów, każda może znaleźć coś dla siebie. Najważniejsze cechy dobrego bronzera to łatwość w nakładaniu, niezostawienie plam i wielofunkcyjność. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Bronzer - jaki wybrać? (Getty Images) Skóra muśnięta słońcem – która kobieta nie marzy, by wyglądać tak, jakby dopiero co wróciło się z wakacji... W ostatnich miesiącach było o to trudno. Przebywanie w domu nie pomagało w osiągnięciu opalenizny. Teraz gdy powoli wracamy do normalności, nasz wygląd może poprawić odpowiednio dobrany kosmetyk brązujący. Bronzer – wiosna / lato 2020 My wybrałyśmy 5 bronzerów, na które warto zwrócić uwagę w drogeriach. Na pierwszy ogień idzie ten od Kobo – Matt Bronzing & Contouring Powder (17,99 zł). Jest jednym z najlepszych i do tego nie kosztuje fortuny. Dostaniemy go w dwóch uniwersalnych odcieniach: Sahara Sand i Nubian Desert. Będzie doskonały zarówno dla kobiet wprawionych w używanie bronzerów, jak i dla tych początkujących w makijażu. A to dlatego, że jest łatwy w nakładaniu, a więc trudno zrobić nim plamy. Materiały prasowe Druga propozycja to Maybelline City Bronzer 200 Medium Cool (19,90 zł). Pochodzący z popularnej serii kosmetyk pozwala na modelowanie rysów twarzy, nadawanie opalenizny i konturowanie. Co ważne, uniwersalny odcień będzie odpowiedni dla każdej tonacji skóry, z łatwością się go aplikuje i dobrze rozciera. Nie ma więc mowy o nieestetycznych plamach. Materiały prasowe Kobiety z jaśniejszą karnacją mogą skłaniać się ku bronzerowi Marc Jacobs Beauty O! Mega Bronze (od 95,90 zł). Nakładany ściętym pędzlem na kości policzkowe, linię szczęki i czoło zrobi efekt "wow" – co ważne, stopniowo. Nie trzeba będzie martwić się, że położyłyśmy go za dużo, a to dzięki średniemu nasyceniu produktu. Materiały prasowe Świetne opinie ma również bronzer Bahama Mama (45,90 zł). Aplikowanie go jest dziecinnie proste, a skóra wygląda na naprawdę muśniętą słońcem. Warto wypróbować ten kosmetyk w szczególności latem. Poręczne opakowanie ze wbudowanym lusterkiem będzie idealne na podróż. Po nałożeniu tego popularnego bronzera nie poczujemy nawet, że mamy go na twarzy – jest niezwykle delikatny, a dzięki formie pudru nadaje się do życia przez cały rok. Plus za opakowanie w stylu pin-up! Materiały prasowe Na koniec proponujemy wam Bikor bronzer o nazwie Ziemia Egipska (od 139 zł). I to nie bez powodu. Każda szanująca się makijażystka ma go w swojej kosmetyczce, podbił również serca gwiazd. Powodów jest kilka. Pierwszy to jego wydajność – starcza na lata! Szczególnie przypadnie do gustu paniom o ciemniejszej karnacji. Zakochają się w jego ciepłym odcieniu i eleganckim opakowaniu. Materiały prasowe Jak pomalować brwi? Oto najprostszy sposób Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze