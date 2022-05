Brytyjska prokuratura potwierdza. Kevin Spacey oskarżony o cztery napaści na tle seksualnym

Wstrząsające zarzuty

W sprawie będą rozpatrywane przypadki dwóch ofiar. Wspomnianego wyżej Anthony’ego Rappa i niejakiego "C.D". Mężczyzna twierdzi, że twierdzi, że poznał gwiazdora, gdy miał 12 lat, podczas prowadzonych przez niego zajęć aktorskich. Zeznał, że Kevin Spacey zaprosił go do swojego mieszkania, gdzie uprawiał z nim seks analny i oralny. Potem miało dojść do jeszcze między nimi do wielokrotnych kontaktów seksualnych. C.D. przekazał, że podczas ostatniego z ich spotkań odmówił aktorowi, jednak ten kontynuował stosunek seksualny . Ofiara miała wówczas 14 lat.