Bujne loki czy gładka tafla? Ty decydujesz, Philips SenseIQ dostarcza!

Nieważne, czy wybierasz się na szaloną imprezę, rodzinną uroczystość, czy po prostu potrzebujesz wsparcia w ułożeniu fryzury na co dzień – dobre urządzenia do stylizacji włosów to podstawa. Nie chodzi tu tylko o łatwość ich używania, lecz przede wszystkim… o bezpieczeństwo. Częste i nieodpowiednie stylizowanie może bowiem prowadzić do przesuszenia i zniszczenia włosów. Nie chcesz przecież, by kosmyki wyglądały na spuszone, pozbawione blasku i szorstkie, prawda? Dlatego też technologia SenseIQ od Philips powstała po to, by stylizację włosów dopasować do indywidualnych potrzeb. Włosy są w końcu różne – mają inną grubość czy podatność na układanie, mogą być proste, falowane, kręcone… Dzięki technologii SenseIQ suszarka, prostownica i lokówka wykrywają potrzeby włosów i dostosowują się do nich tak, aby nie narażać ich na zniszczenie. Cyfrowy czujnik podczerwieni sprawdza temperaturę każdego pasma, by uniknąć przegrzania. Kosmyki pozostają nawilżone, miękkie i elastyczne, a ich stylizacja przynosi dużo lepsze efekty.