Burza na Twitterze po tekście Newsweeka. "Polscy mężczyźni masowo wychwalają dziewczyny ze Wschodu"

"Wystarczy cierpliwie czekać"

Choć tekst pochodzi sprzed kilku miesięcy, aktualnie na jednym z serwisów społecznościowych toczy się burzliwa dyskusja na temat tez wysuniętych przez jego autora. Pisze on, że Polki są wymagające, a mężczyźni nie radzą sobie z ich niezależnością. "Coraz więcej Polaków szuka więc miłości na Wschodzie" – podaje "Newsweek". Mało tego, daje receptę na nawiązanie relacji. Wystarczy zalogować się na portalu RussianCupid.com i cierpliwie czekać na kontakt.

Zdaniem "Newsweeka" Rosjanki i Ukrainki zaczepiają same w przeciwieństwie do Polek, które "myślą o sobie Bóg wie co, przebierają, marudzą, a kiedy wysyłasz im zdjęcia, dziwią się, że nie wyglądasz jak David Hasselhoff".