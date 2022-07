Butcher’s Original – nowa linia karm w portfolio Butcher’s Pet Care

– Nową linię dostosowaliśmy właśnie do tych oczekiwań. Skład jest przejrzysty i krótki, co dobrze widać na specjalnie zaprojektowanych etykietach naszych produktów. Dzięki temu psi rodzice sami mogą się przekonać, że wszystkie składniki w naszych karma są naturalne, brak w nich jakichkolwiek sztucznych dodatków, jak konserwanty czy aromaty – wyjaśnia Magdalena Sztylkowska, head of marketing w Butcher’s Pet Care Polska.