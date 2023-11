Buty, które dotrzymają ci kroku. Włoska jakość od Estro

Buty to jednak nie wszystko! Owszem, zapewniają wygodę, komfort termiczny i pozwalają dotrzeć tam, gdzie sobie zaplanujesz. Trzeba jednak znaleźć też miejsce na wszystkie niezbędne drobiazgi – portfel, telefon, pomadkę ochronną, chusteczki higieniczne… Nie powinno się w końcu ruszać na wyprawę bez ekwipunku! Dlatego zawsze warto mieć ze sobą choćby niewielką torebkę, która pomieści to, co chcesz mieć przy sobie – zarówno gdy idziesz do pracy, jak i kiedy wybierasz się na spotkanie z przyjaciółmi. Nas szczególnie urzekła klasyczna czarna torebka na ramię ręcznie wykonana we Włoszech. Z przodu ma niewielką klapkę z klamerką i zatrzaskiem, a jej komora główna jest zapinana na suwak. Do torebki dołączono dwa paski różnej długości, więc można nosić ją na różne sposoby. Ma dwie komory i dodatkową kieszonkę, co pozwala uporządkować jej zawartość. Jest niewielka i bardzo klasyczna – pasuje dosłownie do wszystkiego!