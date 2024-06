Buty Kwaśniewskiej to petarda. Biją na głowę klasyczne szpilki

Czółenka z odkrytą piętą to obecnie niekwestionowany hit wśród stylowych kobiet. Nosimy je bowiem zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje. Sprawdzą się również podczas wypadu na zakupy, co udowodnimy w dalszej części tekstu. Na jakie modele stawiają znane Polki? Inspiracji jest sporo.