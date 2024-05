Ile włożyć do ślubnej koperty? Ekspert podał górną granicę

Jak prezentują się uśrednione kwoty w ślubnych kopertach na rok 2024? Głos w tej sprawie zabrał ekspert. Nieoficjalnie mówi się, że dolna granica od pary to nawet 1000 złotych.

Dr Adam Karpiński, ekonomista z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu był gościem podcastu "Fakt o pieniądzach". W trakcie tej rozmowy podkreślił, że gdy mowa o ślubnych kopertach dobrze jest umieścić troszkę więcej, niż para młoda wydała na całe wesele. Nie jest to jednak przymus, a zasada przyjęta w ramach dobrego wychowania.

W przypadku wesel kwoty mogą być wyższe, niż gdy mowa o kopertach wręczanych na komunię. W tym przypadku górna granica dla eksperta to 5 tys. zł.

Ekonomista został też zapytany, czy kredyt zaciągnięty na wesele jest dobrym wyjściem. Ekspert podkreślił, że w obecnych czasach nie każdego stać na organizację hucznego przyjęcia. Zaciąganie kredytu na samym początku wspólnego życia to bardzo poważna decyzja. Jeżeli jednak ostatecznie podejmiemy tę decyzję, dr Karpiński ma pewne rady.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!