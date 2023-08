Była gwiazdą "Beverly Hills 90210". Zdziwisz się, jak wyglądają jej córki

Jak wyglądają córki Jennie Garth?

Jennie Garth, która jest obserwowana przez ponad milion osób na Instagramie, od czasu do czasu dzieli się z obserwatorami zdjęciami swoich córek. Najstarsza, Luca Bella, w 2023 roku ukończyła prywatny uniwersytet The New School, który mieści się w Nowym Jorku. U boku znanej mamy zadebiutowała na ekranie w dramacie kryminalnym "Your Family or Your Life". Nie wiadomo jednak, czy będzie kontynuowała karierę aktorską.