Była jedną z najbarwniejszych postaci "Big Brothera". Jak teraz żyje Jolanta Rutowicz?

Jolanta Rutowicz o udziale w "Big Brotherze"

W najnowszym wywiadzie, którego udzieliła dziennikarce serwisu kobieta.gazeta.pl wróciła do czasu swojego udziału w reality-show. "Wymyśliłam sobie sukces, zaprojektowałam go w marzeniach, a potem krok po kroku realizowałam" - stwierdziła pytana o to, dlaczego zdecydowała się na udział w programie. Dodała także, że marzyła o "sławie i blasku fleszy", co - jak mówiła - udało jej się osiągnąć. "Wygrałam! Więc nie jestem taka głupiutka, jak wam się wydaje" - stwierdziła Rutowicz.