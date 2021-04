Jarosław Jakimowicz i Jolanta Rutowicz byli parą. Dlaczego ich związek trwał tak krótko?

Jakimowicz i Rutowicz poznali się w 2008 roku, w programie "Big Brother VIP". Ona trafiła do reality-show jako zwyciężczyni poprzedniej edycji, on jako aktor nieprofesjonalny, kojarzony przede wszystkim z rolą Cichego w filmie "Młode wilki". Oprócz nich w domu Wielkiego Brata zamieszkali m.in. Marcin Najman, Marcin Miller czy Sasha Strunin.

Romans w domu Wielkiego Brata

Prawdziwy powód rozstania?

- Widzowie chcieli wyrzucić Rutowicz. Producenci Big Brothera zapytali mnie, czy mogą zrobić z nas parę. Zgodziłem się i potraktowałem to jako kolejną rolę do zagrania. Zrobiliśmy to i dzięki temu zabiegowi oboje doszliśmy do finału. Najfajniejszy w tym wszystkim był efekt kreacji: wszyscy w nas uwierzyli. To było niesamowite – pisał.