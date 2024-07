Była jego żoną przez cztery lata. Rozwiedli się "przez książki"

Ewa Sałacka i Krzysztof Krauze poznali się w Szkole Filmowej w Łodzi, gdzie ona studiowała na wydziale aktorskim, a on - operatorskim. Krauze był cztery lata starszy od Sałackiej. Pochodzili jednak z podobnych rodzin, które były związane z branżą filmową.

Uczucie pary było tak silne, że postanowili się pobrać. Ich ślub odbył się w 1979 roku. Dla Krzysztofa Krauzego było to drugie małżeństwo. Kiedy reżyser miał 21 lat, poślubił starszą od siebie kobietę. Nigdy nie zdradził jednak publicznie jej imienia i nazwiska.

Sałacka i Krauze przeprowadzili się po studiach do Wiednia, gdzie mieszkali przez dwa lata. Następnie do Paryża, w którym chcieli rozwijać kariery. Niestety, nie udało się. Ich nieudane życie zawodowe zaczęło przekładać się na prywatne. Kłócili się o wszystko.

Choć wracając z Francji oficjalnie byli jeszcze małżeństwem, do Polski przylecieli już osobno. Rozwiedli się w 1983 roku. Pomimo sporów, do końca łączyła ich przyjaźń.

Sałacka i Kosmala byli w związku przed dwa lata. Po tym czasie mężczyzna wrócił do żony. Ewa Sałacka związała się natomiast ze stomatologiem i chirurgiem Witoldem Kirsteinem, którego poślubiła w 1994 roku. W tym samym roku urodziła córkę, Matyldę.

Ewa Sałacka zmarła niespodziewanie 23 lipca 2006 roku. Wypoczywając na działce, nie zauważyła, że do jej napoju dostała się osa, która ją użądliła. W wyniku tego doznała wstrząsu anafilaktycznego. Pomimo szybkiej reanimacji, nie udało się jej uratować.

