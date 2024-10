Cała prawda o "Tureckich zębach". Konsekwencje mogą być poważne

Coraz więcej osób decyduje się na tzw. "Tureckie zęby". To zabieg, który oferuje wiele Tureckich klinik, zapewniając klientów o wymarzonym uśmiechu. Duża część z nich oferuje całe pakiety, w których oprócz usługi dentystycznej znajdziemy m.in. tanie loty, hotel czy wyżywienie. Cena takich ofert zazwyczaj jest atrakcyjna i przekonuje do tego, aby z tego skorzystać.

W najgorszych przypadkach możemy mieć do czynienia z infekcjami, przez które ponownie nie założymy implantów. Co więcej, może się okazać, że pacjent będzie potrzebował protezy. Zbyt intensywne oszlifowanie zębów może skutkować także silnym bólem oraz stanem zapalnym. Mimo iż, "Tureckie zęby" są niskobudżetową opcją, to na dłuższą metę mogą wpędzić nas w większe wydatki za sprawą wymian i leczenia. Zdarza się, że podczas takiego zabiegu lekarz nie skupia się na naszym zdrowiu, a na efekcie wizualnym. Niestety często różne przypadłości są ignorowane i pomijane, co prowadzi później do wielu powikłań. Dodatkowo po powrocie nie mamy zapewnionej kontroli protetyka oraz badań, które powinny być niezbędne.