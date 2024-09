Nigdy nie rób po wypiciu kawy. Konsekwencje są opłakane

Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów na świecie. Polska znajduje się w europejskiej czołówce wśród krajów, które piją jej najwięcej. Przeciętny Polak wypija ok. 95 litrów kawy rocznie. Większość z nas nie wyobraża sobie bez niej poranka.

Warto też zwrócić uwagę na to, że kawa przyczynia się do powstawania przebarwień na zębach. Po wypiciu tego napoju wiele osób decyduje się na mycie zębów, co jednak może okazać się niekorzystnym rozwiązaniem.