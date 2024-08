Błąd przy myciu zębów. Tak możemy je uszkodzić

Dbanie o zęby jest bardzo ważne dla naszego zdrowia. Należy pamiętać o regularnym myciu, zwracać uwagę na kupowane pasty i produkty do płukania jamy ustnej, a także stosować prawidłowe techniki samego szczotkowania. Higienistka stomatologiczna z Chelsea Dental Clinic opublikowała na TikToku nagranie, w którym wyjaśniła, jaki błąd bardzo popełniamy przy, zdawałoby się, prostej czynności.

To jednak nie jest jedyny błąd, jaki popełniamy przy myciu zębów. Okazuje się bowiem, że pewna technika bardzo źle wpływa na nasze szkliwo.

