Cała w koronkach. Zaszalała ze strojem na pokazie mody

Bazą stylizacji było czarne body o prostym fasonie (bez mocnych wycięć) oraz prześwitujący dół. Nogawki z koronki sięgały do samej ziemi. Takie "nagie spodnie" to hit ostatnich sezonów. Często pojawiają się w stylizacjach polskich gwiazd, które wybierają je na czerwony dywan. Uzupełnieniem stylizacji była koronkowa mini a'la narzutka z rękawami i golfem, którą Milena Rostkowska-Galant zarzuciła na body.

A co z dodatkami? Pogodynka postawiła na biżuterię w wersji XL . Takie masywne elementy cieszyły się ogromną popularnością w letnim sezonie i wszystko wskazuje na to, że będą na topie również jesienią. Złoty pierścionek zestawiła z dużymi kolczykami. Gładko zaczesane włosy je wyeksponowały.

Milena Rostkowska-Galant nie szalała z mocnym makijażem. Delikatnie podkreśliła urodę. "Wisienką na torcie" były czerwone sandały z paskiem wokół kostki. Uwagę zwracała solidna platforma, która momentalnie wydłuża nogi. Trzeba przyznać, że gwiazda Polsatu wie, co jest w trendach.

