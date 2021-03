"Cały czas chcieliśmy, żeby ona wróciła". Reżyserka "Klanu" wspomina Agnieszkę Kotulankę

Reżyserka "Klanu" wspomina Agnieszkę Kotulankę

- Cały czas chcieliśmy, żeby ona wróciła. Były pisane scenariusze, które później musieliśmy poprawiać. Jak ona zmarła, to już jej u nas w "Klanie" nie było – mówiła w programie. -Agnieszka była trudną osobą we współpracy i trudno jej było pomóc. Szło ku dobremu. To nie kwestia miesiąca. Znacznie dłużej staraliśmy się. Mam w swoich papierach scenariusze: "odcinek taki i taki, wersja bez Krystyny". Poprawiliśmy bardzo dużo tekstów pisanych na Krystynę. Wróciła, zagrała w kilku odcinkach i znowu nie – wspominała Kwapisz.

- Z tego, co ja wiem, to wszyscy starali się to robić łącznie z produkcją serialu. Przede wszystkim przymykając oko na jej kolejne wpadki, gdy była niezdolna do zdjęć, czy nie była w formie. Produkcja bardzo pracowała nad tym. Wielokrotnie były rozmowy z nią i lekarzem. Ale się nie udało. Cała ta historia niestety powinna być takim ostrzeżeniem dla wszystkich, którzy lekceważą chorobę - mówił aktor w rozmowie z "Faktem".