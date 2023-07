Caroline Derpienski wraca pamięcią do dzieciństwa. "Ojciec zdradził mamę w dniu ślubu"

"Uwzięli się na mnie, bo jestem inna"

Rozejście się rodziców, a także trudne relacje z mamą, to niejedyne traumatyczne wydarzenia z życia Caroline. Dla Derpieński chodzenie do szkoły również wiązało się z przykrymi doświadczeniami. Wspomina, że inne dzieci nie rozumiały jej postawy - we wszystkim musiała być najlepsza. Rygor na Caroline miała nakładać jej mama.