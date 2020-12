Cezary Pazura flirtuje z żoną na oczach fanów. Cięta riposta Edyty

Historia miłości Edyty i Cezarego Pazurów mogłaby się nadawać na scenariusz romantycznego filmu. Poznali się trzynaście lat temu w pociągu z Krakowa do Warszawy. On był wówczas wziętym aktorem, ona młodziutką, 19-letnią studentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. I choć początkowo niewielu dawało wiarę, że tych dwoje połączy coś więcej niż romans, to dziś udowadniają, że jako szczęśliwe małżeństwo z 11-letnim stażem chcą spędzić ze sobą resztę życia. Mimo upływu lat ich płomienne uczucie nie gaśnie, a jak można zauważyć w mediach społecznościowych, wciąż uwielbiają ze sobą flirtować.