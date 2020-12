Kim z wykształcenia jest Lara Gessler? Studiowała w Polsce i za granicą

Jakie studia skończyła Lara Gessler?

Choć Lara Gessler uwielbiała gotować już jako mała dziewczynka, to nie sądziła, że właśnie z kulinariami zwiąże swoją zawodową karierę. Gwiazda chętnie zdradza swoim fanom nieznane dotąd fakty na swój temat. Gdy na jej profilu na Instagramie jeden z obserwatorów zapytał ją, jakie ma wykształcenie, wyznała, że z zawodu jest socjologiem! Okazuje się, że Lara ukończyła socjologię na prywatnej uczelni wyższej w Warszawie Collegium Civitas. Co ciekawe, studiowała również drugi kierunek i to w Stanach Zjednoczonych. Gessler uczęszczała do międzynarodowej szkoły gastronomicznej French Culinary Institute w Nowym Jorku, gdzie szlifowała swoje kulinarne umiejętności pod okiem cenionych i doświadczonych kucharzy. Ponadto mówi biegle w języku angielskim i hiszpańskim.