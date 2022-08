Chciała mieć "ładne zdjęcie z falami". Nie przewidziała, co się stanie

Wakacje to czas odpoczynku, rozmaitych podróży oraz niezapomnianych przygód i doświadczeń. Z wyjazdu pragniemy przywieźć nie tylko piękne wspomnienia, ale również udane zdjęcia, które będą pamiątką wspaniałych chwil. Nie zawsze się to udaje. TikTokerka do domu wróciła z obdartymi nogami i filmem, który rozśmieszył internautów.