Katarzyna Skrzynecka zabrała rodzinę na wakacje. Mąż nie wygląda na zachwyconego

"Zapuszczę się w puszczę bez internetu"

Z tego wyjazdu chyba nie pokaże wielu zdjęć. Aktorka zapowiada odpoczynek od social mediów, a to przez ograniczony dostęp do Internetu. Puszcza Kamieniecka, do której wybrała się Skrzynecka, ma przynieść jej rodzinie upragniony wypoczynek w "leśnym domku". Mimo deszczowej prognozy pogody Katarzyna jest zadowolona perspektywą spotkań z przyjaciółmi przy kominku.